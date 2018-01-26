Фридзон: задержка матча Евролиги с "Бамбергом" повлияла на баскетболистов ЦСКА

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Задержка матча Евролиги против немецкого "Бамберга" повлияла на качество игры баскетболистов ЦСКА, заявил защитник московской команды Виталий Фридзон.

В пятницу в Москве ЦСКА победил "Бамберг" со счетом 81:72 в домашнем матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча началась на 15 минут позже запланированного времени из-за технических неполадок.

Лучшие фотографии игры

"Бывают, конечно, такие моменты, когда игры задерживаются. Это немного повлияло на нас. Наверно, потеряли немного эмоции. Но обе команды были в равных условиях. Игра с "Бамбергом" получилась вязкая, не особо зрелищная. То фолы, то мажем, теряем мяч - и так у обеих команд. Главное было - победить. Матч мы начали не очень, но во второй четверти мы здорово начали играть, повели в счете. Класс нашей команды сказался во второй половине встречи с "Бамбергом", — сказал Фридзон журналистам.