Футболист "Пари Сен-Жермен" Дани Алвес дисквалифицирован на четыре матча

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Футболист "Пари Сен-Жермен" Дани Алвес за удаление в матче чемпионата Франции с "Лионом" дисквалифицирован на четыре игры, одна из которых носит условный характер, сообщается на официальном сайте французской лиги.

"ПСЖ" в воскресенье проиграл "Лиону" со счетом 1:2. Алвес был удален во втором тайме за споры с арбитром.

Из-за дисквалификации бразилец пропустит матчи чемпионата Франции с "Монпелье" (27 января) и "Лиллем" (3 февраля), а также полуфинал Кубка лиги с "Ренном" (30 января).

В нынешнем сезоне Алвес забил четыре гола в 25 матчах за "ПСЖ".