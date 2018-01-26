Госдеп США: На разминирование Донбасса уйдут годы

В 2018 году США в три раза увеличили финансирование на разминирование Донбасса.

Отмечается, что в этом году Украина получит 6 миллионов долларов помощи. В Госдепе добавили, что на очистку региона от мин могут уйти десятилетия. Представитель бюро по политическим и военным вопросам Государственного департамента США Стэнли Браун заявил: «В первую очередь, США реализуют программу Партнерство ради мира, в рамках которой мы уничтожаем боеприпасы, оставшиеся с советских времен. Параллельно США финансируют программы по разминированию на линии разграничения. Предоставляем 900 тысяч долларов только для этого. Также мы решили выделить деньги на проекты, которые помогут вам создать собственный центр по разминированию. А еще проплачиваем техническую экспертизу, чтобы иметь возможность советовать вашей стране».

При этом он подчеркнул, что полное разминирование территории займет много лет: «Пока это только мои предположения — ведь четких расчетов до сих пор нет. Но традиционно такие процессы продолжаются годы, если не десятилетия».