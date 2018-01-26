Госдума приняла закон о штрафах за незаконную продажу билетов на ЧМ по футболу

Показать меню
Актуально
В столице Калмыкии 3 февраля планируют провести патриотический митинг - 11:56 В столице Калмыкии 3 февраля планируют провести патриотический митинг В Ижевске выделят 70 млн. на реконструкцию старейшей городской бани - 11:57 В Ижевске выделят 70 млн. на реконструкцию старейшей городской бани Москва заработала 13,7 млрд руб. благодаря фестивалю «Путешествие в Рождество» - 11:57 Москва заработала 13,7 млрд руб. благодаря фестивалю «Путешествие в Рождество» В Петербурге стройотряды планируют привлечь к сохранению исторических зданий - 11:57 В Петербурге стройотряды планируют привлечь к сохранению исторических зданий Порошенко поделился с Волкером беспокойством по поводу действий столицы - 11:57 Порошенко поделился с Волкером беспокойством по поводу действий столицы Президент Турции поведал Путину о целях операции в Сирии - 11:57 Президент Турции поведал Путину о целях операции в Сирии Меняешь права — пересдай экзамен: ГИБДД рассмотрит инициативу автошкол - 11:58 Меняешь права — пересдай экзамен: ГИБДД рассмотрит инициативу автошкол Провокации на линии фронта: ВСУ выдают свои обстрелы за работу артиллерии ЛНР - 11:58 Провокации на линии фронта: ВСУ выдают свои обстрелы за работу артиллерии ЛНР Принц Гарри не пригласит на свадьбу Обаму, потому что не хочет приглашать Трампа - 12:02 Принц Гарри не пригласит на свадьбу Обаму, потому что не хочет приглашать Трампа Чемпион мира-2017 российский биатлонист Максим Цветков стал отцом - 12:08 Чемпион мира-2017 российский биатлонист Максим Цветков стал отцом "Спартак" интересуется футболистом "Андерлехта" Софьяном Ханни - 12:08 Кришито не отказывался продлевать контракт с "Зенитом" - 12:08 Кришито не отказывался продлевать контракт с Пацев: Родченков запутался в собственных показаниях и версиях "государственной - 12:08 Пацев: Родченков запутался в собственных показаниях и версиях Рэперов запретили на китайском телевидении - 12:09 Рэперов запретили на китайском телевидении В сети обсуждают статью юного Брэдли Купера о его романе с лучшей подругой - 12:14 В сети обсуждают статью юного Брэдли Купера о его романе с лучшей подругой МИД: На Донбассе не стреляют из-за визита Волкера - 12:21 МИД: На Донбассе не стреляют из-за визита Волкера Гройсман: Наша промышленность может достойно конкурировать в мире - 12:21 Гройсман: Наша промышленность может достойно конкурировать в мире
» » Госдума приняла закон о штрафах за незаконную продажу билетов на ЧМ по футболу

Госдума приняла закон о штрафах за незаконную продажу билетов на ЧМ по футболу


Добавлено: 26 янв 2018 в 11:40, Категория: Спорт
Госдума приняла закон о штрафах за незаконную продажу билетов на ЧМ по футболу

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, вводящий административную ответственность за незаконную продажу билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты 14 ноября.

Законопроект предлагает установить административную ответственность за незаконную реализацию билетов на матчи или документов, дающих право на их получение, без заключения соответствующего договора с ФИФА или уполномоченными организациями или за изменение при их реализации установленной стоимости.

За совершение этих правонарушений законопроект предлагает установить административный штраф для граждан от 20-кратной до 25-кратной стоимости входного билета на матч чемпионата мира, явившийся предметом административного правонарушения, или стоимости входного билета, дающего право на получение входного билета, но не менее 50 тысяч рублей.

Для должностных лиц предусмотрен штраф от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тысяч рублей. Такие же размеры штрафов предусматриваются для лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Также предусматривается административная ответственность за реализацию поддельных входных билетов. Закон позволит выполнить обязательства России перед ФИФА и создать систему предотвращения нарушений продажи входных билетов.

За реализацию поддельных билетов предусмотрен штраф для граждан от 50 тысяч до 70 тысяч рублей, должностных лиц - от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Для лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предусмотрен штраф от 150 тысяч до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток. Что касается юридических лиц, они могут быть оштрафованы на сумму от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей, им также грозит административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

"Указанные санкции установлены, исходя из практики стоимости незаконно реализованных билетов на матчи предыдущих чемпионатов мира по футболу", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.



Материалы по теме:

Госдума приняла во II чтении проект о штрафах за незаконную реализацию билетов на ЧМ
За спекуляцию билетами на ЧМ-2018 накажут штрафами до миллиона рублей
Комитет ГД поддержал проект о штрафах за незаконную продажу билетов на матчи ЧМ-2018
Для спекулянтов билетами на ЧМ-2018 предложили ввести миллионные штрафы
Добавлено: 26 янв 2018 в 11:40, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Возле Милана сошел с рельсов поезд, есть погибшие и сотня пострадавших

Возле Милана сошел с рельсов поезд, есть погибшие и сотня пострадавших

Микроавтобус «Харьков-Луганск» попал в ДТП, есть жертвы и раненые

Микроавтобус «Харьков-Луганск» попал в ДТП, есть жертвы и раненые

В Санкт-Петербурге скончалась певица Людмила Сенчина

В Санкт-Петербурге скончалась певица Людмила Сенчина

Волкер: Санкции против РФ постепенно действуют

Волкер: Санкции против РФ постепенно действуют

Загрузка...



Лента новостей
В Давосе кортеж Дональда Трампа сбил местного полицейского - 11:42 В Давосе кортеж Дональда Трампа сбил местного полицейскогоПорошенко ожидает новый транш от МВФ в апреле - 11:42 Порошенко ожидает новый транш от МВФ в апрелеПрезидент FINA Маглионе и глава Татарстана Минниханов открыли бассейн в Казани - 11:40 Президент FINA Маглионе и глава Татарстана Минниханов открыли бассейн в КазаниГосдума приняла закон о штрафах за незаконную продажу билетов на ЧМ по футболу - 11:40 Госдума приняла закон о штрафах за незаконную продажу билетов на ЧМ по футболуКамельзон: Бабош/Младенович были более сконцентрированы, чем Веснина/Макарова - 11:40 Камельзон: Бабош/Младенович были более сконцентрированы, чем Веснина/МакароваФутболист "Пари Сен-Жермен" Дани Алвес дисквалифицирован на четыре матча - 11:40 Футболист Маглионе: сборные России и Уругвая по футболу сыграют вничью на ЧМ-2018 - 11:39 Маглионе: сборные России и Уругвая по футболу сыграют вничью на ЧМ-2018Тарасова: Трусова уникальна, но для меня юниорский ЧР выиграла Константинова - 11:39 Тарасова: Трусова уникальна, но для меня юниорский ЧР выиграла КонстантиноваВ ЦИК рассказали, как бездомным голосовать на выборах президента - 11:38 В ЦИК рассказали, как бездомным голосовать на выборах президентаКандидат в президенты РФ Лисицына: Я родилась красной насквозь, и меня уже не перекрасить - 11:38 Кандидат в президенты РФ Лисицына: Я родилась красной насквозь, и меня уже не перекраситьНастя Астапова передумала возобновить наши отношения с Лешей Кудряшовым - 11:30 Настя Астапова передумала возобновить наши отношения с Лешей КудряшовымКорабли Черноморского флота вышли из пунктов базирования в морские полигоны боевой подготовки - 11:28 Корабли Черноморского флота вышли из пунктов базирования в морские полигоны боевой подготовкиРоссийские военные ремонтники ЮВО в Абхазии восстановили боеспособность условно неисправной техники - 11:28 Российские военные ремонтники ЮВО в Абхазии восстановили боеспособность условно неисправной техники в ходе ТСУВ Приамурском объединении ВВО первые подразделения приступили к проверке на право именоваться - 11:28 В Приамурском объединении ВВО первые подразделения приступили к проверке на право именоваться «ударными»
Последние новости
РФ готовит удар, который повлечет «тысячи жертв», — министр обороны Великобритании - 11:52 РФ готовит удар, который повлечет «тысячи жертв», — министр обороны Великобритании Вопрос о коррупции в Украинском государстве привел робота Софию в ступор - 11:52 Вопрос о коррупции в Украинском государстве привел робота Софию в ступор В Перми во 2-ой раз пройдет международный марафон - 11:52 В Перми во 2-ой раз пройдет международный марафон Воронежские семьи в середине зимы получат выплаты за рождение первенца - 11:52 Воронежские семьи в середине зимы получат выплаты за рождение первенца Российская Федерация стала лидером по числу признанных ЕСПЧ нарушений прав человека - 11:52 Российская Федерация стала лидером по числу признанных ЕСПЧ нарушений прав человека В ДНР сообщили о 12 обстрелах со стороны украинских военных за сутки - 11:52 В ДНР сообщили о 12 обстрелах со стороны украинских военных за сутки Порошенко в своих выступлениях повторяет целые абзацы из старых речей (ФОТО) - 11:49 Порошенко в своих выступлениях повторяет целые абзацы из старых речей (ФОТО) Миллиардер Джордж Сорос назвал криптовалюты «пузырем» - 11:49 Миллиардер Джордж Сорос назвал криптовалюты «пузырем» «Я хочу отстоять свою честь и достоинство»: открытое письмо Виктора Ана к президенту МОК - 11:49 «Я хочу отстоять свою честь и достоинство»: открытое письмо Виктора Ана к президенту МОК Денис Юков: Я просто перестал верить в Олимпийские игры, олимпизм - 11:45 Денис Юков: Я просто перестал верить в Олимпийские игры, олимпизм В Южной Корее жертвами пожара в больнице стали 41 посетитель - 11:43 В Южной Корее жертвами пожара в больнице стали 41 посетитель Захарченко обязал «госорганы» покупать бензин у «своих» реализаторов - 11:43 Захарченко обязал «госорганы» покупать бензин у «своих» реализаторов Госдеп США: На разминирование Донбасса уйдут годы - 11:43 Госдеп США: На разминирование Донбасса уйдут годы
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"