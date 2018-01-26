Госдума приняла закон о штрафах за незаконную продажу билетов на ЧМ по футболу

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, вводящий административную ответственность за незаконную продажу билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты 14 ноября.

Законопроект предлагает установить административную ответственность за незаконную реализацию билетов на матчи или документов, дающих право на их получение, без заключения соответствующего договора с ФИФА или уполномоченными организациями или за изменение при их реализации установленной стоимости.

За совершение этих правонарушений законопроект предлагает установить административный штраф для граждан от 20-кратной до 25-кратной стоимости входного билета на матч чемпионата мира, явившийся предметом административного правонарушения, или стоимости входного билета, дающего право на получение входного билета, но не менее 50 тысяч рублей.

Для должностных лиц предусмотрен штраф от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тысяч рублей. Такие же размеры штрафов предусматриваются для лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Также предусматривается административная ответственность за реализацию поддельных входных билетов. Закон позволит выполнить обязательства России перед ФИФА и создать систему предотвращения нарушений продажи входных билетов.

За реализацию поддельных билетов предусмотрен штраф для граждан от 50 тысяч до 70 тысяч рублей, должностных лиц - от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Для лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предусмотрен штраф от 150 тысяч до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток. Что касается юридических лиц, они могут быть оштрафованы на сумму от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей, им также грозит административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

"Указанные санкции установлены, исходя из практики стоимости незаконно реализованных билетов на матчи предыдущих чемпионатов мира по футболу", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.