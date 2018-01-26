Гройсман рассказал о повышении цен на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в текущем отопительном сезоне цены на газ для населения повышаться не будут. Об этом он написал в социальной сети.По словам главы правительства, в настоящее время проходит диалог по цене на газ. До конца отопительного сезона, цены меняться не будут.Гройсман заверил, что руководство страны интересует не только формула газа, но и защита населения.«Один элемент без другого работать не будет. Есть компенсировать изменение цены социальной защитой населения », - отметил Премьер-министр.Напомним, Министерством энергетики и угольной промышленности подготовило новый проект постановления. Согласно документу, Кабмин изменит методику определения цены газа для Украинской. В частности, с апреля текущего года газ вероятно подорожает на более чем 8%.