Истребители НАТО поднялись на перехват российских самолетов

Истребители F-16 ВВС Дании, размещенные на авиабазе Шяуляй в Литве, впервые в этом году поднялись на перехват в воздушном пространстве НАТО в Балтийском регионе.

На сайте Объединенного воздушного командования НАТО сказано, что 25 января радиолокационные станции НАТО зафиксировали движение самолета, не соответствовавшего международным правилам стандартов авиации, так как не посылал сигнал транспондера, не выходил на радиосвязь с диспетчерами и не предоставил план полетов.

Отмечается, что маршрут самолета пролегал из континентальной России в российский анклав Калининград над международными водами возле воздушного пространства НАТО.

Два истребителя F-16 совершили полет в определенный район и идентифицировали и сопроводили российский военный самолет Су-34.