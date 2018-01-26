«Избавимся от этой чумы»: В РФ отреагировали на новые санкции США

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, комментируя новые санкции США в отношении России, заявил, что уже спланированы «некие решения», которые избавят РФ «от этой чумы».

Напомним, сегодня США ввели новые санкции против 21 гражданина России и Украины, а также девяти компаний, зарегистрированных в Украине и в РФ. В данный список, попали высокопоставленные чиновники из РФ, структуры «Сургутнефтегаза» и другие российские компании.

Рогозин отметил: «Надо иметь в виду, что сегодня определенную сложность создает и внешняя среда. Потому что мы имеем дело с санкциями. В настоящее время санкции незаконно вводятся и в отношении практически всех оборонных предприятий, и в отношении финансовых и кредитных организаций, которые сотрудничают с оборонно-промышленным комплексом. Тем не менее, мы уже спланировали некие решения, которые, я убежден, полностью избавят нас от этой чумы».

При этом он подчеркнул, что подобные санкции снижают «привлекательность нашего ОПК с точки зрения инвесторов, вложений в военные заводы для того, чтобы они могли производить качественную продукцию гражданского назначения».