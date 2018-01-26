Камельзон: Бабош/Младенович были более сконцентрированы, чем Веснина/Макарова

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости, Вероника Столбунова. Венгерка Тимя Бабош и француженка Кристина Младенович в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде против российской пары Елена Веснина/Екатерина Макарова показали "более сконцентрированную целеустремленность" к победе, сказал корреспонденту РИА Новости заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

В финале турнира россиянки (2-е сеяные) уступили Бабош и Младенович (5) со счетом 4:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 20 минут.

"Я смотрел всю игру и очень переживал. Прежде всего хорошо сыграла пара Бабош и Младенович, они показали высокий класс. Это не случайная пара, которая прошла в финал. Они имеют определенные победы в парном разряде. Финал получился очень хорошим благодаря тому, что наши девушки очень хорошо играли, игра была на высоком уровне, но в решающий момент Бабош и Младенович показали более сконцентрированную целеустремленность к победе", - сказал Камельзон по телефону.

"Боролись одни и другие, и говорить о технике тенниса трудно, потому что обе пары были прекрасно подготовлены, это были равноценные пары. Конечно, нам патриотически хотелось выиграть этот турнир, эта пара поддерживала наш престиж в мировом теннисе. Я очень хотел этой победы. Веснина и Макарова сделали все что могли, они играли в свою игру, они сильнейшая пара в мире. И осуждать наших девушек нельзя, они играли очень хорошо", - добавил специалист.