Кандидат в президенты РФ Лисицына: Я родилась красной насквозь, и меня уже не перекрасить

Крановщица Кировского завода Санкт-Петербурга Наталья Лисицына отработала ночную смену на своем любимом предприятии, села на поезд и отправилась в Центризбирком, чтобы подать документы, необходимые для участия в президентских выборах в качестве кандидата. Да, Наталья Лисицына собирается быть президентом страны.Лисицына — кандидат от Российского Объединенного Трудового Фронта. Представители Федерального агентства новостей побеседовали с кандидатом о важных политических вопросах."Я родилась под Читой, затем отца, горного инженера, по распределению послали в Иркутскую область, где мы прошили шесть лет. Потом мы жили в Керчи, потом в Мурманской области. Школу я закончила со справкой, так как училась, скажем так, не особо... Но это не помешает мне быть президентом Российской Федерации!", — говорит Лисицына.Женщина особенно подчеркивает, что она, будучи человеком рабочим, не боится работы, даже такой ответственной, как президентской. Говоря о Российском Объединенном Трудовом Фронте, Лисицына отмечает, что "родилась красной до мозга костей", поэтому эта политическая сила идеально подходит ей по всем параметрам.