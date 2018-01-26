Кинотеатр «Пионер» прекратил показ фильма «Смерть Сталина»

Показ фильма «Смерть Сталина» в «Пионере» завершится с 27 января, сказано в сообщении, которое опубликовал кинотеатр вечером 26 января.

Кинотеатр вернет деньги за приобретенные билеты, а дополнительные вопросы просит направлять в Министерство культуры России. «Смерть Сталина» сняло с проката Минкультуры РФ. Однако в «Пионере» 25 января его показали и еще два сеанса прошли 26 января.

Кинокартина Армандо Ианнуччи еще не выйдя на экран была не принята российским обществом. К министру культуры Владимиру Мединскому в письме обратились с просьбой остановить выход фильма, чтобы проанализировать его на предмет соответствия российскому законодательству.

Первый зампред комитета по культуре ГД РФ Елена Драпеко, которая подписала письмо, сказала журналистам, что этот фильм – элемент информационной войны, определенно нарушающий законодательство. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин поддержал это мнение, полагая, что кинокартина формирует отрицательное отношение к прошлому России.