Клинцевич: США перешли к конфронтации с Россией

Новые санкции США в отношении России первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич посчитал окончательным переходом на глобальную конфронтацию с РФ.

Согласно документу, опубликованному минфином США 26 января, США ввели санкции против 21 гражданина России и Украины, а также девяти компаний, которые там зарегистрированы. В списке находятся российские чиновники, структуры «Сургутнефтегаза» и прочие компании России. Очередные ограничения ввели из-за ситуации на Украине.

Клинцевич написал в Facebook 26 января, что нет разницы в том, кто находится в санкционном списке Соединенных Штатов сегодня, а кого добавят завтра. Русофобская политика США не имеет конца, а причины и следствия уже ничего не значат. Он считает очевидным, что Соединенные Штаты перешли на глобальную конфронтацию с Россией и не важно касается дело политики, спорта, отношения с какими-либо странами.