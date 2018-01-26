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» » Луценко: На теле Ноздровской обнаружены следы ДНК не только Россошанского

Луценко: На теле Ноздровской обнаружены следы ДНК не только Россошанского


Добавлено: 26 янв 2018 в 14:23, Категория: Украина
Луценко: На теле Ноздровской обнаружены следы ДНК не только Россошанского

Генпрокуратура заявила, что на теле убитой правозащитницы и адвоката Ирины Ноздровской обнаружены следы ДНК не только подозреваемого в ее убийстве Юрия Россошанского.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил: «Неправда, что физическое состояние подозреваемого не давало ему возможности перенести труп одному. Но все же мы разрабатываем версию, что там был кто-то еще. Тем более, что под другими ногтями погибшей есть следы еще ДНК, чью принадлежность устанавливаем».

При этом он отметил, что следы ДНК, ранее найденные на ноже и под ногтями убитой, совпадают с образцами Россошанского. В то же время, Луценко утверждает, что сам задержанный дал признательные показания относительно обстоятельств преступления.

Луценко добавил, что на данный момент продолжается экспертиза, которая устанавливает, является ли найденный на месте преступления пепел остатками одежды Ноздровской.



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Добавлено: 26 янв 2018 в 14:23, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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