Международный день таможенника 26 января 2018 года: традиции и история праздника, поздравления таможенникам с профессиональным праздником. Ежегодно 26 января Россия, как и ряд других стран, отмечает Международный день таможенника.
Этот праздник был учрежден в 1983 году. Дата празднования приурочена к основанию в Брюсселе Совета таможенного сотрудничества в 1953 году 26 января. По традиции специалисты таможенного дела в этот важный для них день подводят итоги работы за минувший год и планируют работу на новый рабочий год. Ведь праздник приходится как раз на начало года. Лучших работников в этот день награждают грамотами и подарками. Во многих городах в честь праздника проходят культурно-массовые мероприятия.
В свой профессиональный праздник 26 января 2018 года по традиции все, кто имеет отношение к таможенному делу, будут принимать поздравления от коллег, родных, друзей.
Международный день таможенника 26 января 2018 года: поздравления таможенникам с профессиональным праздником.
В день таможенника смело
Я хочу поздравить тех,
Кто отлично знает дело
Свое — пусть вас ждет успех,
Вы следите за порядком,
Не допустите проблем,
Пусть в жизни всё будет гладко,
Жизнь не огорчит ничем,
Вам здоровья пожелаю,
Нервы пусть не подведут,
Пусть вас грусть не посещает,
Жизни радости — найдут!
*********************************
Поздравляем со Всемирным днем таможни!
Он пройдет пусть гладко, без изъянов.
Запросто сегодня вам, ребята, можно
Дать себе побыть от счастья пьяным.
Радости пусть будет выше крыши,
А успеха пусть — да хоть отбавляй.
Ваши просьбы небо пусть услышит!
От души начнем мы поздравлять,
К вам направимся с открытками, цветами,
Рады мы отметить праздник с вами,
Уважаем мы таможенников сами.
*********************************************
Таможенная служба
Опасна и трудна,
На службе интересов
Страны стоит она.
Таможенник на службе
Не дремлет и не спит,
Пусть будет контрабанде
Путь всегда закрыт.
Празднует таможня
Свой день международный,
Успеху и удаче
Пусть будет путь свободный,
Пусть будет на душе
Радостно, светло,
Счастью пусть таможня
Всегда дает добро.
************************************
Всех, кто служит на таможне,
Поздравляем мы сейчас,
Вы проводите досмотр
На границе каждый час,
Труд ваш был всегда в почете,
Вам желаем много сил
И хотим, чтоб каждый день вам
Только радость приносил!
****************************************