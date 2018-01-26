Международный день таможенника 26 января 2018 года: традиции и история праздника, поздравления таможенникам с профессиональным праздником. Ежегодно 26 января Россия, как и ряд других стран, отмечает Международный день таможенника.

Этот праздник был учрежден в 1983 году. Дата празднования приурочена к основанию в Брюсселе Совета таможенного сотрудничества в 1953 году 26 января. По традиции специалисты таможенного дела в этот важный для них день подводят итоги работы за минувший год и планируют работу на новый рабочий год. Ведь праздник приходится как раз на начало года. Лучших работников в этот день награждают грамотами и подарками. Во многих городах в честь праздника проходят культурно-массовые мероприятия.

В свой профессиональный праздник 26 января 2018 года по традиции все, кто имеет отношение к таможенному делу, будут принимать поздравления от коллег, родных, друзей.

Международный день таможенника 26 января 2018 года: поздравления таможенникам с профессиональным праздником.

В день таможенника смело

Я хочу поздравить тех,

Кто отлично знает дело

Свое — пусть вас ждет успех,

Вы следите за порядком,

Не допустите проблем,

Пусть в жизни всё будет гладко,

Жизнь не огорчит ничем,

Вам здоровья пожелаю,

Нервы пусть не подведут,

Пусть вас грусть не посещает,

Жизни радости — найдут!

*********************************

Поздравляем со Всемирным днем таможни!

Он пройдет пусть гладко, без изъянов.

Запросто сегодня вам, ребята, можно

Дать себе побыть от счастья пьяным.

Радости пусть будет выше крыши,

А успеха пусть — да хоть отбавляй.

Ваши просьбы небо пусть услышит!

От души начнем мы поздравлять,

К вам направимся с открытками, цветами,

Рады мы отметить праздник с вами,

Уважаем мы таможенников сами.

*********************************************

Таможенная служба

Опасна и трудна,

На службе интересов

Страны стоит она.

Таможенник на службе

Не дремлет и не спит,

Пусть будет контрабанде

Путь всегда закрыт.

Празднует таможня

Свой день международный,

Успеху и удаче

Пусть будет путь свободный,

Пусть будет на душе

Радостно, светло,

Счастью пусть таможня

Всегда дает добро.

************************************

Всех, кто служит на таможне,

Поздравляем мы сейчас,

Вы проводите досмотр

На границе каждый час,

Труд ваш был всегда в почете,

Вам желаем много сил

И хотим, чтоб каждый день вам

Только радость приносил!

****************************************