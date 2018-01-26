МИД: РФ оставляет за собой право ответить на санкции США

Россия оставляет за собой право ответить на антироссийские санкции, передает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий МИД.

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По мнению ведомства, Вашингтон рвет экономические связи с Москвой, расширяя санкции против РФ. «Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ», — отмечается в комментарии.

МИД также выразил уверенность, что санкционные меры, такие, как торговые запреты или невозможность получить американскую визу, никак не повлияют на внешнеполитический курс России.

26 января США объявили о расширении антироссийских санкций. В «черный список» Вашингтона попали более 20 физических лиц и 9 компаний, зарегистрированных на территории Украины и РФ.

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