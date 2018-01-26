МИД: Россия заблокировала расширение мандата миссии ОБСЕ

МИД Украины разочаровано очередным блокированием Россией решения о расширении мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» на весь участок российско-украинской границы, которая не контролируется украинскими властями.

МИД отмечает: «Обсуждения во время 1173-го заседания Постоянного совета ОБСЕ 25 января, на котором было принято упомянутое решение, показало изолированность России в нежелании обеспечить действенный международный контроль на границе».

В МИД считают, что такие действия свидетельствуют о намерении Кремля продолжать поставки тяжелого оружия, военного оборудования, регулярных войск, наемников, оказывать поддержку террористической деятельности на территории Украины.

Украинское ведомство отметило: «Призываем Россию к неукоснительному выполнению взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей, в частности положений п. 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года по установлению контроля и постоянного мониторинга ОБСЕ над временно неконтролируемым участком украинско-российской государственной границы, а также создание зоны безопасности вдоль границы со стороны России, что является критически важным для деэскалации ситуации и мирного урегулирования на Донбассе».