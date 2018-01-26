Миллиардер Джордж Сорос назвал криптовалюты «пузырем»

Американский миллиардер и финансист Джордж Сорос назвал криптовалюты «пузырем, не являющимся стабильным средством накопления», пишет Bloomberg со Всемирного экономического форума в Давосе.

Он пояснил, что не считает биткоин валютой, как так любая валюта должна иметь какую-то стабильность, а эта криптовалюта меняет свой курс, по его словам, на 25% в день. Сорос добавил, что биткоином нельзя выплачивать зарплаты, так как они могут за один день снизиться на 25%.

По его словам, пока в мире будут «на подъеме» диктаторские режимы, то правительства таких стран будут вкладываться в биткоины, чтобы обустроить себе «гнездышко» за границей.

При этом миллиардер позитивно оценил блокчейн-технологии. По его словам, в его фонде «Открытое общество» используют такие технологии, чтобы помочь мигрантам общаться со своими семьями и сохранить свои деньги в безопасности.

Однако в настоящее время ее применяют для уклонения от выплаты налогов, заявил предприниматель.

Ранее американский инвестор Уоррен Баффет, чье состояние оценивается в $87,3 млрд, рассказал, что не купил ни одной криптомонеты и высказал предположение, что все криптовалюты «плохо кончат».

Он также заверил, что никогда бы не стал играть на фьючерсах криптовалют.

Аналогичного мнения придерживаются нобелевский лауреат по экономике профессор Йельского университета Роберт Шиллер, глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор, руководитель российского Центробанка Эльвира Набиуллина.