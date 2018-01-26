«Министр связи ДНР» рассказал как легко дозвониться с «Феникса»

Так называемый «министр связи ДНР» Виктор Яценко признался в том, существуют серьезные проблемы со связью мобильного оператора боевиков «Феникс» даже в центре оккупированного Донецка.

При этом он посоветовал перезагрузить свои телефоны путем перевода их в режим «в самолете», при котором отключаются все функции, делающие дивайс средством коммуникации.

Затем, по его словам, надо выйти из этого режима и тогда, по мнению Яценко, по телефону с сим-картой «Феникса» можно будет осуществлять звонки.

Он отметил: «Так. Пока костыль, но решение. Если в Донецке, центр проблема с дозвоном, переходим в авиа режим и обратно. #PHoenix».