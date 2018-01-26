Минобороны РФ получит самые новые Ка-226Т от холдинга «Вертолёты России»

Как информирует РИА Новости ссылаясь на пресс-службу компании, винтокрылые машины пополнят состав авиации спецназначения РФ. В компании уточнили, что cейчас машины находятся в цехе финальной сборки, еще два вертолета находятся в стадии производства. В компании напомнили, что в конце декабря 2014-го холдинг установил два вертолета Ка-32А11ВС в КНР для пожарного управления общественной безопасности города Циндао. Техника, произведенная на Кумертауском авиационном производственном предприятии (КумАПП), пополнит состав авиации спецназначения РФ.

Кроме того, в Кумертау делают Ка-226Т для Росгвардии, который отправится клиенту летом 2018.

По утверждению гендиректора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского, Ка-32А11BC является одним из наилучших вертолетов для пожаротушения, который «пользуется заслуженным доверием эксплуатантов по всей планете благодаря своим непревзойденным летно-техническим характеристикам и простоте в обслуживании».

«Вертолеты России» в этом же году передадут Минобороны РФ два легких многоцелевых вертолета Ка-226Т. Способен перевозить до одной тонны полезной нагрузки. Кроме того, вертолет оснащен новым комплексом бортового оборудования, а его компоненты и системы адаптированы к работе в условиях агрессивной морской среды. Корабельный вертолет Ка-226Т может использоваться для решения поисково-спасательных и транспортных задач днем и ночью, в обычных и сложных метеорологических условиях.