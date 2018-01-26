На Среднем Урале действие предупреждения о смоге продлили до конца января

Случаев задымления воздуха в Свердловской области пока не зафиксировано.

Между тем синоптики говорят, что случаев задымленности атмосферы на территории Свердловской области и появления несвойственного воздуху запаха государственными метеостанциями в текущий период не обозначено. С наступлением нового года в регионе был зафиксирован сумел первой степени опасности.

Синоптики продлили предупреждение о штормовом предупреждении над Екатеринбургом.

Скорее всего, такие условия связаны с предстоящим маленьким потеплением после морозной недели. В Екатеринбурге от -9° в субботу и до -11° в воскресенье с порывами ветра до 13 м/с.