На Урале из-за морозов экстренные службы перешли на особый режим работы

Cотрудники экстренных служб и инспекторы ГИБДД на Урале из-за аномальных морозов перешли на особый режим работы.

По предварительным последним данным Центра «Антистихия» МЧС Российской Федерации, сегодня антициклон сохранится на территории Уральского, Дальневосточного и Сибирского регионов в виде снижения среднесуточной температуры до 56 градусов мороза. Системы теплоснабжения, водоподачи, энергообеспечения работают в штатном режиме. «В готовности находятся 17 мобильных пунктов обогрева МЧС РФ, которые в случае надобности будут развернуты на автотрассах Свердловской области», — подчеркнули в ведомстве. Температура в жилых помещениях и объектах социального значения поддерживается в соответствии с нормами.

В пресс-центре добавили, что на объектах теплоэнергетического комплекса, ЖКХ и транспорта организованы дополнительные профилактические рейды, усилена проверка учреждений социальной сферы и образования. Все службы начеку, основные и резервные силы, материально-технические ресурсы в полной готовности.

В общенациональном центре управления в кризисных ситуациях работает межведомственная рабочая группа.

Население обеспечивают информацией о погодных условиях и дают советы по правилам поведения в схожих ситуациях. Усилено патрулирование автомобильных дорог. Водители-дальнобойщики получают оповещения по радиосвязи.