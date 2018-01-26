«Не мобилизация»: Захарченко объявил о начале учебных сборов резервистов

Подразделения боевиков «ДНР» начали плановые учебные сборы «резервистов», в связи с этим, информация о якобы готовящемся призыве на воинскую службу является недостоверной.

Главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил: «В украинских СМИ в очередной раз обсуждается вопрос о том, что в Республике осуществляется подготовка к призыву мужчин на воинскую службу. При этом пропагандисты ссылаются на мой Указ № 197. Эта информация — очередной фэйк. Двадцать пятого января в подразделениях Вооруженных Сил ДНР начались плановые учебные сборы граждан, находящихся в запасе, в составе резервных формирований Армии Республики».

Также, главарь боевиков отметил: «Повторюсь, никакой мобилизации пока не проходит. Только сборы резервистов. По окончании плановых сборов будут подведены итоги и награждены лучшие из резервистов».