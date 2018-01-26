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Очередная зрада: «Долг Януковича» отложен на потом Судом Лондона


Добавлено: 26 янв 2018 в 23:00, Категория: Политика
Очередная зрада: «Долг Януковича» отложен на потом Судом Лондона

В Апелляционном суде Британии закончились слушания по делу об украинском долге перед РФ по евробондам на сумму в $3 млрд. Слушания состоялись сегодня, 26 января.

До этого в конце рабочей недели 26 января СМИ проинформировали, что Апелляционный суд Британии, куда Украина подала жалобу на решение Высшего суда Лондона, окончил открытые слушания по данному делу, дальше рассмотрение продолжится в заочном режиме.

Затем будет выноситься решение — все-таки возможно, на это уйдёт несколько месяцев.

Компания, представляющая интересы Российской Федерации, попросила суд отказать Украине в ее требованиях, подчеркнули в Минфине.

Напомним, летом 2017 года Высокий суд Лондона принял решение, согласно которому Киев должен выплатить столице РФ номинальную стоимость облигаций. Выполнение решения было остановлено до рассмотрения апелляции, которую министр финансов Украинского государства подал летом 2017-ого.

Как говорилось, Украина в начале зимы 2015 г. предположила дефолт по евробондам, выкупленным Россией зимой 2013-ого на средства Фонда государственного благосостояния ($3 млрд — сам выпуск и $75 млн — последний купонный платеж). До конца нынешнего года Киев исправно обслуживал долг, но потом допустил дефолт по этим облигациям.

Минфин Украины уверен в положительном исходе судебного процесса по долгу перед Россией, передает ТАСС.



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Добавлено: 26 янв 2018 в 23:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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