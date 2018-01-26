Паспорта объявивших о признании их однополого брака граждан России аннулировали

Напомним, что МФЦ в столице РФ признал брак между Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, заключенный ими в Копенгагене 4 января 2018-ого. Сотрудница центра госуслуг, оформившая документы однополой паре, и ее непосредственный глава будут уволены.

В Министерстве внутренних дел РФ началась служебная проверка после того, как двое мужчин заполучили в свои паспорта штампы о регистрации однополого брака, передает «Интерфакс» ссылаясь на официального представителя ведомства Ирину Волк. Про запрет принятия однополых браков, заключенных за границей, в кодексе не говорится. В московском МФЦ паре на стали задавать ненужных вопросов, на протяжении 5-ти минут им поставили регистрационные штампы и отдали документы.

Но в МФЦ поторопились опровергнуть эту информацию и напомнили, что центр сам по себе только принимает документы, нужные для регистрации, которые потом передаются в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения. «Для заключения брака нужны взаимное вольное соглашение мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими супружеского возраста», — подчеркнули в ведомстве.

Двое мужчин, женившихся в Копенгагене и зарегистрировавших брак в московском МФЦ, остались без паспортов.

Министерство внутренних дел РФ аннулировало паспорта мужчин, которые заключили брак в Дании.

Двое граждан России женились в Копенгагене, где разрешены гей-браки. При этом в статье 158 кодекса подчеркивается, что союзы признаются действительными, ежели нет указанных в статье 14 СК Российской Федерации препятствий к этому. При всем этом в статье 12 Кодекса указаны несколько условий заключения брака, в том числе, вольное соглашение мужчины и женщины.

Русские ЛГБТ-активисты не один раз пытались зарегистрировать однополые браки, но ЗАГСы всегда отказывались признавать такие союзы. Пробелами в Семейном кодексе собирается заняться депутат национальной думы Виталий Милонов.