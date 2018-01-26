Почти 50 рейсов отменены или задержаны в московских аэропротах из-за непогоды 

В связи с объявленным в Москве на 27 январе «желтым уровнем» погодной опасности, в столичных аэропортах задержаны или отменены почти 50 авиарейсов.

Об этом в пятницу вечером сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные сервиса «Яндекс.Расписание». В частности, по состоянию на 22.00 по московскому времени в аэропорту Домодедово отменены 13 рейсов и девять задержаны на неизвестное время. В аэропорту Шереметьево задерживаются 17 рейсов, а в аэропорту Внуково один рейс отменен и десять задерживаются.

Напомним: ранее приводились данные Гидрометцентра, согласно которым, в ночь на субботу 27 января ожидалась потенциально опасная погода: юго-западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 12-17 метро в секунду. Сообщалось, что температура воздуха составит -9 – -7 градусов по шкале Цельсия, при этом местами ожидается мокрый снег.