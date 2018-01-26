Под ударом Донецкое направление: карта АТО

За прошедшие сутки вдоль всей линии соприкосновения боевики провели 3 прицельных обстрела позиций ВСУ.

В ходе вражеских обстрелов и выполнения боевых задач, двое украинских военных получили ранения.

Так, на Донецком направлении враг совершил 3 прицельных обстрела украинских позиций, два из которых были минометными.

Утро на Приморском участке на подступах к Водяному началось с 40-минутного огневого воздействия противника по нашим оборонительным укреплениям из гранатометов различных типов. После этого, враг активизировался с наступлением сумерек.

В течение почти получаса боевики вели обстрел опорных пунктов, неподалеку Новотроицкого, из запрещенных минским процессом 120-мм минометов. Оккупанты в этот раз прицельно выпустил 10 крупнокалиберных снарядов. После этого тремя выстрелами из 82-мм минометов боевики побеспокоили защитников Павлополя.

Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

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