Пограничники ФСБ поймали на крымской границе жителя Донетчины

Жителя Донецкой области задержали российские пограничники при попытке «незаконно» попасть в аннексированный Крым.

Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по оккупированной Республике Крым сообщили, что украинец пытался ночью пробраться через временную границу, в районе Турецкого вала. В «ведомстве» добавили: «В ночное время сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым пресекли попытку 37-летнего жителя Донецкой области Украины незаконно проникнуть на территорию полуострова».

При этом они отметили, что, минуя пункты пропуска через государственную границу, 37-летний житель Дружковки зашел на территорию аннексированного Россией Крыма, где его задержал наряд погранзаставы Армянска.

В ФСБ добавили: «Относительно Украинский возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».