Полиция Амстердама сообщила о стрельбе в городе, есть жертвы

В результате инцидента со стрельбой в Амстердаме погиб один человек и двое получили ранения.

Об этом в пятницу вечером сообщают местные СМИ со ссылкой на информацию полиции.

Полиция Амстердама разместила информацию о погибшем и пострадавшем на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter. При этом отмечается, что обстоятельства инцидента со стрельбой на данный момент не ясны. Полиция опрашивает очевидцев и участников инцидента. На месте происшествия помимо полицейских, работают медики и представители экстренных служб города.

Grote Wittenburgerstraat / Centrum Oost: schietincident, meerdere schoten gelost, meerdere slachtoffers. Meer info volgt zsm. Plaats delict afgezet.

— Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 26 января 2018 г.