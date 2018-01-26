Полиция установила личности погибших из-за падения вертолета в Кременчуге

Полиция установила личности четырех человек, погибших в результате падения вертолета в Кременчуге Полтавской области, установлены.

Спикер управления Нацполиции области Юрий Сулаев отметил: «Все четверо погибли, они жители разных областей, в частности Винницкой, а также Харькова, Херсона. Возрастная категория погибших 48–58 лет, все опытные, осуществляли согласно плану-заданию тренировочные полеты. И у башни одной из местных компаний, по предварительной версии следствия, скорее всего, не заметили растяжки троса, который держит телебашню, в результате чего винтом затронули этот трос, после чего произошло падение и возгорание. Это предварительная версия следствия, над которой сейчас работают».

Спикер добавил, что планируется провести повторный осмотр места происшествия в светлое время суток, затем будет назначен ряд экспертиз и розыскных мероприятий.

Сулаев подчеркнул: «Вчера сотрудники следственно-оперативной группы нашли бортовой самописец, который также будет расшифрован и даст некоторые пояснения, что могло произойти. Никто из посторонних не пострадал, ни одно из помещений, находившихся возле площадки, тоже не повреждено. Полиция продолжает работать, охранять место происшествия».

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 276 УК («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта»).