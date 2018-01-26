«Полный хаос»: Министр Великобритании заявил об угрозе удара РФ

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия может нанести удар по британской инфраструктуре, разрушение которой может провести к «тысячам и тысячам смертей».

Глава Минобороны заявил: «План россиян не предусматривает появление десантных кораблей в Скарборо или Брайтоне. Они будут думать, «как мы можем причинить Британии как можно больше страданий?».

Также, он добавил: «Если нанести ущерб (британской) экономике, разрушить инфраструктуру, это фактически приведет к тысячам, тысячам и тысячам смертей. Это спровоцирует полный хаос внутри страны».

Уильямсона уточнил, что Россия изучает подводные системы поставки электроэнергии и газа в Великобританию из континентальной Европы, по которым может быть нанесен потенциальный удар.

Он подчеркнул: «Это настоящая угроза для страны».