Порошенко назвал приоритет своей президентской политики

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает борьбу с коррупцией в Украине приоритетом своей президентской политики.

Глава государства отметил: «Я организовываю борьбу с коррупцией в Украине не в связи с визовой либерализацией, не в связи с траншем МВФ, а потому, что борьба с коррупцией — приоритет моей президентской политики. Я создал независимые антикоррупционные органы — НАБУ, САП, которые эффективно работают вместе с остальными институциями и уже демонстрируют первые результаты».

Также, он напомнил, что ряд антикоррупционных требований был заложен в план визовой либерализации с Евросоюзом.