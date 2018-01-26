Порошенко не удалось встретиться с Трампом в Давосе

Сегодня в Давосе завершился Всемирный экономический форум, в котором принимали участие более 3000 политиков и бизнесменов, а также выступали мировые лидеры.

Сегодня должна была состояться встреча президента США Дональда Трампа с украинским главой Петром Порошенко. Вчера Порошенко заявил: «Мы обсудим различные аспекты сотрудничества с США. Это вопросы экономики, безопасности, оборонительные вооружения для Украины, поддержка Соединенными Штатами наших реформ и поддержка в области безопасности, а также вопрос о развертывании миротворцев по решению Совета Безопасности ООН».

До этого о встрече Порошенко и Трампа заявлял украинский МИД, однако, анонсированная встреча не состоялась. В то же время, в официальном расписании президента США этой встречи не запланировано.