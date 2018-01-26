Порошенко заявил, что знает «все даты» поставок оружия США в Украину

Президент Украине Петр Порошенко обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсон этапы поставок в Украину оборонительного оружия для ВСУ.

Глава Украины отметил: «Я поблагодарил господина госсекретаря за звонок, когда было подтверждено предоставление Украине оборонительного оружия. Мы уже видим сегодня новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и договорились сегодня об определенных этапах этого сотрудничества».

Кроме того, он подчеркнул: «Я знаю все даты, никто от нас не скрывает. Как вы понимаете, поскольку речь идет об оружии, оборонном сотрудничестве, я не то что не хочу, а точно не заинтересован раскрывать эти идеи».

Также, Порошенко уточнил: «Могу только сказать: как только узнали, что Украина получила новое вооружение, кардинально изменилось поведение российских военных и боевиков. Они уже значительно осторожнее подходят к линии фронта».