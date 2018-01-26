Предстоятель Русской Церкви указал депутатам и сенаторам на опасность «цифровой экономики»

В рамках продолжающихся Рождественских чтений в Совете Федерации святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл популярно объяснил сенаторам и депутатам ГосДумы, что такое традиционные российские нравственные ценности и в чем состоит опасность электронной диктатуры, которую премьер Медведев и иже с ним называют «цифровой экономикой».

Вообще, о нравственных или — реже — о традиционных ценностях на этих слушаниях (мероприятие называлось «Нравственные ценности и будущее человечества») говорили все кому не лень, включая тех, кто большую часть своей политической жизни посвятил их разрушению. Публика собралась разношерстная: помимо законных обитателей здания на Большой Дмитровке, 26, там собрались многочисленные епископы, батюшки, муфтии и депутаты с помощниками. В такой компании даже самым заядлым лоббистам цеевропейских ценностей обычно становится не по себе, но они пересиливают себя, выдавливая скупую слезу, повторяя ничего не значащие тексты, в которых то и дело встречается слово «нравственность».

В этот раз номер не удался: Святейший Патриарх хотя и не назвал по именам авторов некоторых безнравственных инициатив, достаточно четко отделил мух от котлет, назвав безнравственными и не соответствующими российским традициям такие новые европейские «ценности», как педерастия (вместе с «гендерной теорией», гей-парадами и регистрацией содомитских сожительств — к чему нас активно продвигают некоторые думцы и Минздрав ), секспросвет (точнее будет сказать — интеллектуальное растление детей, в частности, под предлогом ВИЧ-профилактики, чем активно занимается тот же Минздрав и Минобрнауки ), пропаганда потребительского эгоизма, ювенальная юстиция и т.п. Патриарх даже предложил депутатам и сенаторам в качестве демонстрации своей приверженности традиционным ценностям поддержать многодетную семью: «Церковь поддерживала и будет поддерживать любые сдвиги законодательства, направленные на поддержание материнства, детства. Считаю важным принять закон, дающий особый статус многодетным семьям в России. Это было бы справедливо, особенно с учетом создания в ряде западных стран специального правового режима для лиц нетрадиционной ориентации. Почему-то на Западе парламенты принимают законодательные акты в отношении таких групп лиц, а у нас с особым статусом многодетных возникают сложности. Это показало бы всему миру разницу в подходах — Россия заботится о своем будущем».

Как ни странно, это предложение Святейшего тут же сработало: впечатленная массовым нашествием в Совет Федерации обладателей крестов и камилавок Валентина Матвиенко просветлилась и пообещала поддержать его идею, тут же дав поручение рабочей группе сенаторов разработать единый законопроект о поддержке многодетных семей. Хотелось бы надеяться, что этот благой позыв у Валентины Ивановны не пропадет, а сама инициатива не выродится в очередной механизм по контролю за семьями, как это уже нередко бывало в рамках реализации пролоббированной Матвиенко «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг», которая стала методологическим основанием для введения в России ювенальной юстиции.

Однако главной темой выступления Патриарха перед депутатами и сенаторами — и это крайне важно — стала т.н. «цифровая экономика» и вызванная ей дегуманизация под маской «технического прогресса».

«Сегодня на наших глазах во многих странах происходит процесс отделения нормативной сферы от нравственного базиса, что угрожает превратить законодательство в опасное оружие дегуманизации общества. Всякое свободное произволение человека имеет своим ограничением ответственность — перед Богом, законом, товарищами, семьей… На сегодня ответственность отрывается от свободы, свобода провозглашается высочайшей ценностью сама по себе, вне всякого контекста, связанного с ответственностью, в том числе и нравственной. Руководствуясь таким пониманием свободы, человек переходит в постыдное состояния рабства перед своими страстями. Даже самые могучие империи и страны разрушались под воздействием человеческих страстей — лжи, интриг, коварства, предательства. Об этом очень много говорили в прошлом году, вспоминая события столетней давности в нашей стране», — подчеркнул Патриарх Кирилл.

Чтобы понять, что Предстоятель Русской Церкви имеет в виду под дегуманизацией, поясним: 28 июля 2017 года Правительство РФ выпустило распоряжение №1632-р «Об утверждении программы "цифровая экономика в РФ до 2024 года"». Именно на основании этого документа, в четком соответствии с прописанным в нем плане, в России и началось тотальное внедрение «электронного концлагеря», о котором регулярно рассказывает РИА «Катюша».

Суть «цифровой экономики» вовсе не в заводах и «силиконовых долинах», как можно было бы подумать — а в том, что господа из Правительства и ЦБ, по приказу глобального мирового правительства, вздумали торговать нашими персональными данными, по сути дела, превращая россиян в рабов бездушной электронной машины, которая управляется откуда-то из-за рубежа. Механизм выглядит довольно просто: сначала «наши» чиновники собрали полное досье на каждого россиянина (см. публикации РИА Катюша о базе «Контингент» и т.п.), затем ввели универсальные ключи к этим досье (СНИЛС, биометрические данные, затем планируется чипизация населения), и, наконец, собираются передать эти ключи банкам и прочим глобальным (не российским!) структурам. В новой цифровой «системе координат» все решения о допуске человека к тем или иным благам: от его собственного банковского счета до социальных услуг — будет принимать не он сам, а бездушный компьютер, алгоритмы в который будут закладывать какие-нибудь элтоны джоны из-за океана. Учитывая, что те же силы, которые внедряют «цифровую экономику», лоббируют также отмену (или ограничение) оборота наличных денег, можно представить себе, к каким последствиям приведет оная экономика, если мы позволим Медведеву с Грефом и Набиуллиной реализовать эти планы.

«Мы не против прогресса, но обязаны говорить правду, — продолжил Патриарх. — Автоматизация и роботизация, которая сегодня становится программой к действию, происходит не только в сфере управления — это реальность нашей современности. Работники — люди, которые болеют, уходят в декрет — проигрывают конкуренцию роботам. Уменьшение числа рабочих мест может привести к серьезным социальным потрясениям. Побочные последствия — комплексная дегуманизация человеческих отношений, ликвидация их там, где они всегда существовали. В последнее время в мире получили широкое распространение т.н. криптовалюты, прежде всего — биткоины. В новостях рассказывают о неудержимом росте биткоинов по отношению к доллару, у людей буквально "сносит крышу" на этой теме. Люди продают имущество и скупают биткоины, а потом все может за неделю рухнуть, и человек останется у разбитого корыта… Государство в такой ситуации призвано защитить человека от обмана, от крупных рисков. Мы должны делать реальные шаги, заботиться на законодательном уровне обо всех уязвимых гражданах. И здесь ключевым фактором является совесть законодателей, они должны помогать самым нуждающимся, у которых больше нет других защитников и помощников», — завершил свое выступление Святейший Патриарх под громкие аплодисменты зала.

Почин Святейшего поддержал вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой: «21 столетие либо должно стать веком высокой морали и духовности, либо его не будет вовсе. Мы часто сталкиваемся с тем, что юридические нормы, писаные законы оказываются неспособны бороться со злом. Для этого необходимы нравственные ориентиры, которые с детства передаются новому поколению родителями, либо человек сам, путем долгих проб и ошибок, ищет их всю жизнь. Нравственные ориентиры в России и в Европе столетиями складывались на основе христианской традиции. На Западе сейчас проводятся гей-парады, венчаются однополые браки, набирает силу движение «чайлдфри», в расход идут семейные пары, детей без видимых причин изымают из семей. Нравственные ценности заменяются инстинктами, зачастую — самыми низменными. Конечно, все это происходит в рамках принятых правовых норм, но насколько такие нормы соответствуют принципам совести, нашему с вами и наших избирателей представлениям о добре и зле?

Мы, депутаты Госдумы и члены Совфеда, отвечаем за соответствие принимаемых нами законов нашим ценностям, мы должны четко осознавать собственный путь нашей страны, основанный не на заимствованных у кого-то, а на наших собственных традициях, среди которых, в частности — православная вера. Каждый человек должен сделать для себя выбор между инстинктом и нравственностью. Нести функцию различного представления о добре и зле должна не только семья, но и наша система образования. Она не должна быть просто системой трансфера знаний, умений и навыков. Надо вернуть ей воспитательную функцию, функцию прививания нравственных ориентиров. И делать это нужно совместно с Русской Православной Церковью — иначе мы рискуем потерять будущее нашей великой страны. Ни для кого не секрет, что сегодня через соцсети можно осуществить манипуляцию массовым сознанием. Развитие цифровой экономики, которое подразумевает присвоение человеку уникального номера, доступ к его персональной информации, "большим данным" — это тоже очень существенный вызов, который нуждается в соответствующей реакции. Здесь должны быть поставлены четко морально-нравственные фильтры — что допустимо, а что нет. И защита частной жизни — это тоже огромная проблема. Чем глубже мы погружаемся в океан знаний о мире, тем больше ответственность за звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас», — завершил свое выступление депутат.

Жаль, конечно, что подобные речи Толстого мы не слышим в парламенте ежедневно — напротив, Дума принимает без всяких обсуждений элементы «цифрового концлагеря» вроде закона о биометрии и т.п. Но, может быть, теперь, после Рождественского выступления Патриарха в Совете Федерации, количество народных избранников, которые понимают, куда нас тащат граждане из ЦБ и Правительства со своей «цифровой экономикой», возрастет. Также очень хотелось бы надеяться на просветление в головах ответственных руководителей правоохранительных органов, в частности, в ФСБ, чье бездействие в этом вопросе позволяет квалифицировать нашу главную спецслужбу как соучастника действий Правительства и ЦБ со Сбербанком. И, наконец, очень бы хотелось чтобы разлившаяся по залу СФ благодать после выступления Патриарха не покидала священноначалие, стимулируя его на деятельную защиту интересов православных верующих — а то сейчас у нас всю основную работу по отстаиванию традиционных ценностей ведут общественные и родительские организации, а епископат, в массе своей, не дерзает «спорить с мирской властью», а иные так и вовсе загоняют в «электронный концлагерь» даже монастыри, принуждая монахов принимать ИНН и т.п.