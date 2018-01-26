Президент FINA Маглионе и глава Татарстана Минниханов открыли бассейн в Казани

КАЗАНЬ, 26 янв - РИА Новости, Вадим Кузнецов. Глава Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе и президент Татарстана Рустам Минниханов открыли плавательный бассейн "Ракета" в казанском поселке Дербышки.

Общая площадь здания составляет 1378,8 кв.м. В нем расположены два плавательных бассейна. С 1 февраля "Ракета" начнет работу в полном объеме.

"Для меня большая честь вновь вернуться в Татарстан. Здесь мы провели лучший чемпионат мира в истории FINA. А сейчас здесь делается все для будущих побед, для будущих чемпионов. В Казани мы откроем Центр для подготовки спортсменов со всего мира. Это будет центр мирового уровня", - сказал Маглионе журналистам.

Маглионе и Минниханов при помощи видеосвязи также открыли бассейн "Дулкын" в поселке Балтаси. В состав объекта площадью 2539,1 кв.м также входят два бассейна.