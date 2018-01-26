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Президент наградил томского обвинителя медалью «За заслуги перед Отечеством»


Добавлено: 26 янв 2018 в 09:23, Категория: Политика
Президент наградил томского обвинителя медалью «За заслуги перед Отечеством»

Соответствующий указ от 24 января подписал Владимир Путин, передает РИА VladNews ссылаясь на администрацию края.

Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Ордена Почета удостоились автор Сергей Баневич, артист огромного драматического театра имени Товстоногова Геннадий Богачев, ордена Дружбы — исполнительницы Нина Усатова, Светлана Крючкова.

Также сообщается, что национальной награды был удостоен исполнительный руководитель Московского музея современного искусства Василий Церетели.

Звания заслуженный артист Российской Федерации получили артисты балета «Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева» Денис Панков и Анастасия Сорокина.

Машинист из Омска получит медаль из рук Президента Российской Федерации В. Путина. Он — кавалер ордена Почета и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Кроме того, присвоены почетные звания представителям разных сфер экономики и культуры.



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Добавлено: 26 янв 2018 в 09:23, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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