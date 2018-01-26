Путин оконфузился перед студентами незнанием истории России

Президент России Владимир Путин во время телемоста в Казанском федеральном университете, опозорился, перепутав города, между которыми ученый Михаил Ломоносов шел пешком.

Так, российский президент добавил: «Если это, конечно, не легенда: Ломоносов пешком из Архангельска добрался до Петербурга. Это до сих пор для всех нас остается самым лучшим примером стремления к знаниям и реализации своей мечты. Поэтому мы, безусловно, должны это помнить всегда».

Однако, никто из студентов не подал виду, что президент РФ ошибся. Напомним, согласно историческим данным, Ломоносов отправился пешком не из Архангельска, а из села Холмогоры Архангельской области, которое находится в 76 км от областного центра. Кроме того, он шел не в Санкт-Петербург, а в Москву в декабре 1730 года. И добрался до конечного пункта в январе 1731 года.