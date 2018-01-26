Якобы разрабатываемый Россией план по уничтожению основной английской инфраструктуры — реальная угроза, объявил руководитель минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

Такое мнение он высказал в интервью газете The Telegraph, информирует Лента.ру.

— Их план не будет заключаться в том, чтобы высадиться с десантного корабля в Южной бухте в Скарборо либо на береге в Брайтоне. — Они будут размышлять так: «Как мы можем сделать очень больно Англии? Нанести вред ее экономике, разнести в клочья ее инфраструктуру, побудить тысячи и тысячи смертей, фактически сделать полный хаос».

«Это реальная угроза, с которой, я уверен, страна сталкивается в настоящий момент», — добавил министр.

Министр заявляет, что Кремль изучает критически главную инфраструктуру Англии и хочет пойти на такие действия, которые в любой другой стране сочли бы «абсолютно неприемлемыми». «И в данном случае страна может погрузиться в хаос», — предположил Уильямсон. Он говорит, что РФ атакует «линии электропередач и газопроводы», которые связывают Англию с континентом. «Они постараются определить наши уязвимые места, так как они хотят знать, как их поразить, они хотят знать, каким образом они могут убить инфраструктуру, а разрушение инфраструктуры означает причинение вреда Англии и британскому народу», — полагает министр, возглавивший военное ведомство осенью предыдущего года.

Такое мнение руководитель оборонного ведомства выразил в процессе интервью изданию The Telegraph. Но русские дипломаты сказали, что основная цель похожих заявлений состоит в оправдании высокой затраты финансов на оборонную сферу Англии.