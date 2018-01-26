Также он уточнил, что Москва не признает односторонние санкции, вводимые Минфином США. Чиновник ответил на вопрос будет ли столицы высылать жителей КНДР, включенных в санкционный список США.

РИА «Новости» приводит слова Моргулова, заявившего, что Москва не признает односторонние санкции США и отказывается высылать жителей КНДР, попавших в американский «черный список».

«Мы будем выполнять только те санкции, которые принимает СБ ООН».

Напомним, в прошедшую среду, 24 января, МинФин Соединенных Штатов объявило о расширении санкций против лиц и компаний, связанных с КНДР. В список внесены 16 физ. лиц, все они жители КНДР, среди них есть несколько человек, работающих на северокорейские компании в Российской Федерации. Под санкции, в частности, попали компании, зарегистрированные в Китайской народной республике, РФ и Абхазии.