Российская Федерация стала лидером по числу признанных ЕСПЧ нарушений прав человека

Председатель ЕСПЧ Гвидо Раймонди, выступая на ежегодной итоговой пресс-конференции суда проинформировал о том, что на конец минувшего 2017 г. количество незавершенных дел составило 56 250, это практически на 30% менее, чем год назад.

908 выпущенных за прошлые 12 месяцев решений ЕСПЧ касались принятия хотя бы одного нарушения прав человека. Треть из них (293 решения) касались РФ. Также в пятерке антилидеров Украина, Греция и Болгария, информирует «Уралинформбюро».

На Российскую Федерацию приходится 60% от всех решений ЕСПЧ о несоблюдении права на жизнь, половина решений о пытках, бесчеловечном обращении либо неэффективном изучении жалоб на них и половина решений об отсутствии «эффективных средств правовой защиты», необоснованном задержании, аресте, еще 38% дел подтверждает нарушение права на собственность. На 2-м месте по этому показателю — Турция: в 99 постановлениях Страсбурга речь шла о нарушениях прав человека со стороны ее властей. Нарушение хотя бы одной из статей конвенции суд признал в 293 случаях. Дальше в данном рейтинге следуют Италия, Румыния и Украина.

В 2014 г. ЕСПЧ рассмотрел практически 86 тыс. новых жалоб (это как правило заявления прошедших лет).

Русским властям в 2017 г коммуницировано 49% поданных против РФ жалоб, что в общем составляет практически половину всех коммуницированных ЕСПЧ дел. Основное большенство из них были сочтены необоснованными и отклонены, и только 18% - коммуницированы.