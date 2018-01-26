Шакира выпустила чувственный клип на песню Trap

Шакира

40-летняя Шакира вместе с 23-летним колумбийским певцом Малумой представила в сети новый клип. Артисты сняли видео на совместную композицию Trap, вошедшую в последний студийный альбом певицы El Dorado. Тема видеоряда напоминает обложку этой пластинки, на которой Шакира запечатлена на фоне молочно-белой воды.

Видеоролик снят в черно-белых тонах: Шакира и Малума оказываются то в дымке, то в воде. Стоит отметить, что это второе сотрудничество артистов после выхода их хита Chantaje в октябре 2016 года.

Среди композиций альбома El Dorado, увидевшего свет в мае 2017 года, песня Trap стала одной из самых любимых у поклонников творчества Шакиры, набрав более 14 миллионов прослушиваний на сервисе Spotify.

Шакира

Малума

Шакира и Малума в кадре из клипа