«Следующий Захарченко!: Нардеп подтвердил задержание Плотницкого

В России задержали экс-главаря «ЛНР» Игорь Плотницкий.

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук на своей странице в соцсети подтвердил данную новость, распространенную ранее РосСМИ. Со ссылкой на неназванные источники Мосийчук пишет: «Крысы пожирают крыс! Из Москвы подтвердили: вчера ФСБ арестовало бывшего главу Луганской оккупационной администрации Игоря Плотницкого. И так будет с каждым коллаборантом! Одних как Гиви и Моторолу ликвидируют украинские силовики. а других вроде Плотницкого зачистят кремлевские спецслужбы. Следующий Захарченко!».