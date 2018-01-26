США готовят смену в Киеве: Это будет опасно и для Крыма, и для Донбасса - мнение

Донбасс, Крым, США - последние новости. Со стороны Соединенных Штатов сегодня оказывается большое давление на президента Украины Петра Порошенко по решению различных вопросов. Результат по одному из них может стать опасным для республики Крым и Донбасса. Так заявил бывший депутат Верховной Рады Олег Царев.

Украинский лидер по настоятельным рекомендациям со стороны американцев планирует заменить Василия Грицака, занимающего сегодня пост главы СБУ, на Валерия Кондратюка, который в данный момент является замглавой администрации президента Украины.

Как отметил Царев, это грозит серьёзными последствиями как для Крыма, так и для Донбасса.

Еще летом прошлого года Олег Царев утверждал, что Кондратюк фактически является руководителем специальных операций при Министерстве обороны Украины, которое занимается разработкой диверсии в Донбассе и российском Крыму.

Систему подготовки украинских диверсантов экс-депутат поставил в сравнение с методикой Абвера (разведка нацистской Германии - прим.). По словам Царева, для осуществления диверсий набираются специальные небольшие группы до 8 человек. Эти люди никак не связаны со спецслужбами и Минобороны. Они проходят обучение на базах в Хмельницком и Киеве в полной изоляции, дабы в случае задержания никого не могли «сдать», кроме друг друга.

Более того, со слов Царева, многие диверсанты из СБУ подготовлены в Соединенных Штатах.

«Американцы довольно активно лоббируют Кондратюка. И если его поставят, то тогда те теракты, которые прошли в Донецке, Луганске, которые были сорваны в Крыму – это будет в десятки и даже сотни раз больше. Кондратюк - чисто американский агент», — подчеркнул Царев.