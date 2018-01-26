США создают новую армию для соперничества с Россией

После выхода Стратегии национальной обороны США началась обширная дискуссия по этому документу как в американских, так и в СМИ других государств.

Общий контекст понятен, особенно с учетом выхода стратегии по национальной безопасности и черновика обзора ядерной политики, - для их полноценной реализации нужны огромные средства оборонно-промышленному комплексу США, а значит есть шанс, что программа третьей стратегии возмещения Пентагона шаг за шагом будет выполняться, несмотря на то, что гражданская инфраструктура в Соединенных Штатах находится в критическом состоянии.

Издание «Вашингтон пост» обратило внимание на то, что согласно СНО "теперь не терроризм, а соперничество между странами является основным поводом для беспокойства со стороны безопасности США". Однако это не значит, что просто возвращается атмосфера холодной войны, ведь биполярного мира больше нет.

Вашингтон, фактически, посылает миру тот же месседж, что и заявил Джордж Буш-младший после теракта в Нью-Йорке в 2001 году - «если вы не с нами, то против нас». Но это сделано в довольно своеобразной форме.

Так, помощник заместителя министра обороны США Элбридж Колби попытался сгладить официальный посыл, сказав, что это "не стратегия конфронтации, но стратегия, которая признает реальность конкуренции и важность «хороших заборов», которые делают хороших соседей".

Издание "Популярная механика" также отметило нарратив о войне "государства против государства", но также выделило еще два - ускоренная модернизация и применение таких видов новых технологий, как аналитика больших данных, искусственный интеллект, автономные системы, роботы, направленная энергия, гиперзвуковые средства и биотехнологии.

Обращает на себя и сам язык стратегии. На второй странице прямым текстом сказано, что "мошеннические режимы, такие как Северная Корея и Иран, дестабилизируют регионы благодаря их стремлению к получению ядерного оружия или через спонсирование терроризма". На основании чего два государства, которые входят в ООН и другие международные организации названы таким уничижительным термином? Необходимо напомнить, что был разработан в Государственном департаменте США вместе со спецслужбами и на международном уровне представлен в Стратегии национальной безопасности от 2002 г. В аккурат перед оккупацией американцами Ирака. А еще есть несостоявшиеся государства, ось зла и т. п. Между тем покойный французский филосов Жак Деррида, что "именно США и их союзники в этих действиях, сами являются в качестве суверенных наипервейшими rogue States".

Справедливости ради нужно отметить приписывание России и Китаю статуса ревизионистских держав (это своего рода копипаст из предыдущей Стратегии национальной безопасности). Вот Индия также стремительно наращивает и развивает собственные вооруженные силы (накануне была успешно испытана новая баллистическая ракета), но она не упоминается ни в предыдущей стратегии, ни в этой. Причина понятна — Нью-Дели послушно следует в фарватере США, поэтому ее в списке угроз нет. А все те, кто пытается проводить независимую политику — обязательно попадут в список «плохих парней» (как недавний партнер в лице Пакистана), для которых, как видно из словарного запаса авторов двух стратегий, у США придумана своя особая градация.

Ну а указание, что "родина больше не является надежным убежищем", явно призвано обосновать американским налогоплательщикам гигантские расходы на проектируемые военные задачи.

Хотя эксперт по оборонному бюджету из Центра стратегических и международных исследований Тод Харрисон заметил, что "стратегия, которая устанавливается без учета ограничения ресурсов, представляет собой стратегию, которая может быть неоперабельной".

Но все же необходимо учитывать, что обнародованы лишь общие положения стратегии на 11 страницах. Кроме того, часть программ вооруженных сил США традиционно не поддается огласке. С учетом того, что большая часть стратегии останется засекреченной, нельзя исключать, что там будет прописан и механизм финансирования.

Вместе с презентацией стратегии были озвучены и новшества.

По замыслу главы Пентагона Джэймса Мэттиса новая стратегия будет не просто рефлексировать на идеи других государств, но министерство обороны США будет готово их внедрять у себя. При этом Мэттис сказал, что «не все хорошие идеи рождаются в стране с самым большим количеством авианосцев». Такой бросок камня в свой огород выглядит несколько странным. Но если учесть, что Пентагон привлекает иностранных подрядчиков — израильские, германские, канадские и различные азиатские компании, становится очевидным, что американские военные пытаются действовать по методу коучинга. Поэтому стратегия, направленная на изменение правил игры (на что претендуют и все остальные документы американских силовиков) одновременно призвана стать дополнительным обоснованием глобального лидерства США.

Отметим техническую сторону реализации стратегий. Стратегия национальной обороны является второй, после выхода Стратегии национальной безопасности, но ожидается еще и выход третьего документа - Национальной военной стратегии, за подготовку которой несет ответственность председатель объединенного командования штабов генерал Джозеф Данфорд. Вот она то и будет фактически являться инструкцией как и где применять вооруженные силы США. Учитывая скрытный характер генерала Данфорда, вряд ли следует допустить, что будет утечка секретных сведений из указанного документа, особенно по причине его технического характера, ведь зная механизмы принятия решений, можно будет оказывать на американских военных воздействие дипломатическими и политическими методами.

Конечно, же, реализацию стратегий США нужно рассматривать в контексте координации деятельности с НАТО и текущим взаимодействием Вашингтона со своими сателлитами.

Американский новостной портал Defense News, специализирующийся на военной промышленности и обороне, в начале январе 2018 г. издал электронную брошюру с мнениями известных военных, начиная от генерального секретаря НАТО и заканчивая министрами обороны разных стран (в том числе, и не являющимися членами Североатлантического альянса). Эту брошюру открывает Йенс Столтенберг, который расхваливает успехи НАТО за 2017 г. и отмечает основные принятые решения внутри организации. На 2018 г., согласно его заявлению, планируется внедрение новых инструментов по кибервойне, увеличение воинского контингента в Афганистане с 13 до 16 тысяч, а также продолжение специальной миссии в Ираке, которая включает обучение персонала, медицинскую помощь и реформу силовых структур и была запущена в прошлом году. Фактически, НАТО выступает дополнительными опорами американского военного могущества, прежде всего, в Европе, но также в регионе Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона, которые в рассматриваемой оборонной стратегии обозначены как зоны приоритетного интереса США. Отсюда — постоянное подстрекательство со стороны американцев, опять же, недавние призывы Данфорда к модернизации, ротации и надлежащего покрытия расходов во время встречи глав военного комитета НАТО в Брюсселе в середине января.

Что касается непосредственно США, то Пентагон готов заключить ряд контрактов и запустить несколько новых проектов вооружений в 2018 году для новых самолетов, танков и кораблей. ВВС планирует выбрать победителя тендера, чтобы создать новый пилотный учебный самолет под названием T-X и новый вертолет, который должен заменить старый UH-1 Hueys, несущий службу по защите межконтинентальных баллистических ракет в северных районах США. ВМС рассчитывают присудить три концептуальных проектных контракта на новый фрегат и новый заправочный дрон MQ-25 Stingray. Корпус морской пехоты планирует выбрать победителя конкурса для создания нового боевого корабля-амфибии. А в сухопутных силах собираются запросить тендер на новый легкий танк.

Считается, что 2018 г. будет важным для Киберкомандования США, которое будет окончательно выделено из Агентства национальной безопасности. К сентябрю 2018 г. все 133 боевых команды по кибер миссиям должны достичь полной операционной производительности.

Ожидается, что к июлю 2018 г. компании Boeing, General Atomics и Lockheed Martin создадут прототипы дронов, способных стрелять лазером для поражения межконтинентальных баллистических ракет. Этот проект хотят полностью ввести к 2021 г.

К лету 2018 г. предусмотрено создание нового Командования армии США, которое будет заниматься разработкой новых типов вооружений и обеспечением их поставок. Также будет проведена ревизия всех программ, которые занимаются обеспечением сетевой связью военных структур США. Большие инвестиции уже идут в подразделения, занимающиеся электронной и кибервойной. Тестируются активные системы защиты военной техники.

Показательно, что командующий армией США генерал Марк Милли уже на протяжении нескольких лет считает угрозой номер один Россию.

Если принять во внимание конкретизацию угроз для США в их двух стратегиях, становится очевидным против кого ведутся все эти приготовления.

Леонид Савин

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