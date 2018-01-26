Студентка из Ставрополя поведала Путину о новом проекте «навигатор профессий»

Глава государства провел телемост с ведущими ВУЗами Ставропольского края.

«Мы начали, напомню, формирование данной (федеральных институтов прим. автора) сети в 2006-ом с создания Сибирского и Южного федеральных университетов. Федеральные университеты стали одним из устройств поднятия технологической конкурентоспособности и состоятельности нашей страны», — сообщил президент России Владимир Путин. И сегодня можно с уверенностью сказать, что этот проект состоялся. Ставропольская молодежь поделилась с президентом планами по реализации сетевых программ обучения и стажировок за границей. Магистрант Северо-Кавказского федерального университета Людмила Кирюхина поведала о работе в данном направлении, проводимой в институте, — о презентации «Навигатора профессий, актуальных в ближайшие 5-10 лет для экономики и социальной сферы Дальнего Востока».

Студентка Людмила Кирюхина представила президенту собственный проект — онлайн-базу профессий, при помощи которой студенты могут отыскать работу в иных областях страны еще во время учебы. Как проинформировала студентка, благодаря такой программе молодежь сумеет быть в курсе того, какие профессии будут нужны совсем скоро на далеком Востоке.

— Нужно попросить руководство университетов о том, чтобы о вероятных работодателях было как можно больше информации, в том числе в электронном виде, у будущих профессионалов. Студентка из СКФУ поведала президенту, как данная работа налажена у нас.