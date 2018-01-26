Авиакомпания «Россия» предупредила желающих отдохнуть в Мексике о продаже рядом туроператоров недействительных билетов на чартеры в Канкун.

«Авиакомпания „Россия“ (входит в группу „Аэрофлот“) обвинила одного из туристических операторов в шантаже и продаже недостоверных билетов на рейсы авиакомпании в мексиканский Канкун, говорится в заявлении перевозчика».

По утверждению уполномоченных перевозчика, они обратились с запросом к авиавластям Мексики.

Согласно регламенту авиаперевозчика в Мексике, турист, который прилетел на самолете перевозчика, должен им и вернуться обратно. «Вместо того, чтобы принять срочные действия по перебронированию билетов, одна из туристических компаний решила шантажировать авиакомпанию „Россия“, выписывая недостоверные бланки», — отмечается в объявлении перевозчика.

Уточняется, что все пассажиры с оформленными билетами авиакомпании «Россия» на рейсы авиакомпании в оба конца будут приняты к транспортировке до 3 февраля включительно.

Портал о туриндустрии TourDom пишет ссылаясь на представителя туроператора Anex Tour, что компания обратилась в Ростуризм из-за конфликта с «Россией».

Одновременно с этим Ростуризм сказал, что пассажиры туроператора «Анекс-тур» в Канкун будут перевезены авиакомпанией Azur Air (аффилирована с туроператором) из Домодедово вместо «России» из Внуково. «Соответственно, встает вопрос о туристах, которых нужно будет вывозить из Мексики при отсутствии прямых рейсов авиакомпании „Россия“, — подчеркнул он». Те, кто отдыхает в Канкуне, вылетят в РФ вовремя до этого запланированными рейсами «России».

По данным пресс-центра, о ситуации, с ограничениями авиационных властей Мексики был проинформирован консолидатор рейса туристическая компания «Библио-глобус» 11 января, которая мгновенно уведомила собственных контрагентов о имевшихся ограничениях.