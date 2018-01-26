Туристический форум «Такая различная Греция» прошел в Московской области

Мероприятие организовано в рамках Года туризма Россия-Греция 2017-2018, сообщается на сайте министерства культуры РФ.

В 1-ый день заграничная делегация побывала в Сергиево-Посадском районе.

— Оксана Косарева, министр культуры Подмосковья. «Убеждена, что перекрёстный год туризма Российская Федерация - Греция откроет новые общие туристические проекты, которые исполнят объединяющую миссию наших православных народов», — сообщила Манилова. Новые направления по Подмосковью власти региона хотят сделать для туристов из Греции. Мы разрабатываем программы, которые будут ориентированы на детей, молодёжь, студентов. На территории Московской области расположены 1594 храма и монастыря. Кроме того, Сергиев Посад занял главенствующую строчку в рейтинге самых известных городов Московской области среди иностранных туристов.

Министр культуры Подмосковья Оксана Косарева увидела, что перспективным совместным направлением будет паломничество: в Греции находится большое количество православных святынь, ну и в Московской области насчитывается не менее полутора тыс. храмов. Предполагается, что в 2018-м турпоток возрастет на один млн.

Как передает областной департамент культуры, в консилиуме участвуют начальники туристских администраций из 25 русских регионов, руководство Российского союза туриндустрии и Ассоциации туроператоров и другие. Собравшимся скажут о достопримечательностях не только лишь Греции, однако и Российской Федерации. Туристический поток в Подмосковье в 2017 г. составил более 14 млн. человек.