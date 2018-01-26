«Твиттер» не увидел веских свидетельств о вмешательстве РФ в Brexit

— Хотя многие из этих страниц нарушали правила соцсети Твиттер, касающиеся спама, сейчас у нас нет довольно убедительных подтверждений, которые позволили бы связать их с Россией либо Агентством интернет-исследований, — говорится в письме компании в комитет по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ палаты общин парламента Англии. Текст имеется в распоряжении Ласт Ньюс.

Руководство социальная сеть Twitter не может предоставить подтверждения вмешательства Российской Федерации в референдум по Brexit.

Из всех собранных Лондонским городским университетом только 1% аккаунтов был зарегистрирован в РФ.

«Агентство интернет-исследований» фейсбук отмечает в качестве объекта для обвинений в попытках воздействовать на выборы президента США.

По итогам проверки соответствующей информации в фейсбук до этого проинформировали, что русские структуры израсходовали на рекламу в соцсети, касающуюся английских пользователей в процессе голосования по Brexit, наименее одного доллара. В итоге фейсбук и социальная сеть Twitter получили запросы от избирательной комиссии Англии и согласились помогать в данном изучении. В столице России эти обвинения не один раз опровергали, отмечая, что они безусловно голословны, а никаких фактов, подтверждающих их, нет.