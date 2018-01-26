В ЦИК рассказали, как бездомным голосовать на выборах президента

Гражданам Российской Федерации, у которых, несмотря на отсутствие определенного места жительства, нет желания что-то менять, необходимо голосовать на выборах президента России, которые состоятся восемнадцатого марта.О том, как проголосовать, если вы — бомж, рассказал Евгений Шевченко, представитель Центральной избирательной комиссии России.По его словам, бездомные могут голосовать не только на специальных участках, но и на любых участках по месту нахождения, но в последнем случае им необходимо будет предварительно написать особое заявление."Если у избирателя есть паспорт, но нет регистрации, то это не проблема — он может голосовать на президентских выборах на спецучастке. Или на обычном участке, написав предварительно заявление", — говорит Шевченко.Голосовать, кстати, можно и без паспорта. Но тогда у вас должна быть справка, утвержденная приказом Министерства внутренних дел, в которой указано, что паспорт, например, находится на переоформлении.Выборы главы РФ, в результате которых на очередной срок будет переизбран действующий президент Владимир Путин, пройдут восемнадцатого марта 2018-го года.