В Давосе кортеж Дональда Трампа сбил местного полицейского

Президент США Дональд Трамп в Давосе оказался в центре внимания из-за досадного инцидента, автомобиль из его кортежа сбил в полицейского.

Отмечается, что это произошло вчера вечером при попытке полицейского остановить белый автомобиль марки BMW X5 со швейцарскими номерами, который входил в кортеж Дональда Трампа. Сообщается, что когда страж порядка попытался остановить машину, водитель прибавил скорость и ударил полицейского правым крылом. Данное происшествие попало в объектив одной из камер видеонаблюдения.

Отмечается, что в результате инцидента полицейский не получил серьезных травм, так как сумел быстро отреагировать и отскочить в сторону, что ослабило удар.

Сейчас никаких официальных комментариев по поводу происшествия ни со швейцарской, ни с американской стороны не поступало.

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