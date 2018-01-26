В Донецке парень поднял неизвестный предмет, взорвавшийся в его руках

В оккупированном Донецке парень поднял на улице неизвестный предмет, неожиданно взорвавшийся в его руках, в результате чего ему оторвало пальцы.

В СММ ОБСЕ сообщают: «В травматологической больнице подконтрольного „ДНР“ Донецка наблюдатели виделись с мужчиной (1997 г. р.), который лишился трех пальцев левой руки и половины пальца правой руки, а также получил незначительные повреждения лица. Он сказал, что получил ранения вследствие взрыва зеленого предмета (диаметр которого — 15 см), найденного и подобранного им 23 января на ул. Физкультурной, 1, в Ленинском районе Донецка».